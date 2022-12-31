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1 час назад

Раскрыт секрет сохранения свежести новогодней елки

Ирина Лебедева

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова объяснила, как можно продлить жизнь новогодней елке.

Раскрыт секрет сохранения свежести новогодней елки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Купленную елку не следует сразу заносить в теплое помещение. Для дерева, принесенного с мороза, это будет нежелательным стрессом. Зеленую красавицу нужно поставить на лоджию или балкон, или в другое прохладное помещение. Затем на стволе сделать свежий срез, убрав не менее полутора-двух сантиметров древесины, и тут же поставить в емкость с водой, - пишет издание Ura.ru.

«Это необходимо, чтобы те сосуды, по которым вода поступает к дереву, были свободными. Так как, пока елка была на базаре, лежала, у нее образовалась в срезе воздушная пробка», - объяснила Сафронова.

Размещать елку в помещении следует подальше от батарей. Сохранить ее свежей поможет увлажнитель воздуха или регулярное опрыскивание хвои.

Но, подчеркнула флорист, если иголки начали осыпаться, то этот процесс остановить уже нельзя.

Сосны и пихты стоят в помещении дольше обычных елок. Если же позволяют финансы, можно приобрести елочку из Дании, которая очень вынослива, а в итоге засыхает, не сбрасывая иголок.

В последнее время все популярнее становятся живые растущие елки в горшках. Со временем их можно будет пересадить на дачный участок или в лес.

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