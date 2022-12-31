Россиянам объяснили, как не переесть в новогоднюю ночь

Не стоит отказываться от завтрака и обеда 31 декабря, иначе можно переесть во время праздничного застолья. Как избежать неприятных ощущений после ужина на Новый год, объяснила эндокринолог Елена Островская.

«Главное – ни в коем случае не голодать днем 31 декабря! Не забудьте о полноценном обеде и легком перекусе около семи часов вечера», – заявила Островская.

Традиционные для новогоднего застолья блюда отличаются особой калорийностью, они довольно «тяжелые» для организма, поэтому важно соблюдать несколько правил, которые помогут избежать неприятных ощущений из-за переедания. Врач посоветовала россиянам начать праздничный ужин около девяти часов вечера, не откладывая его на ночь.

Под бой курантов лучше ограничиться бокалом шампанского и легкими закусками. Сидеть за столом всю праздничную ночь тоже не стоит. Вечером будет неплохо выйти на улицу, чтобы просто прогуляться или поучаствовать в каких-то развлечениях. Если дома планируется вечеринка, необходимо заранее продумать, где гости смогут пообщаться, не отвлекаясь на еду. Если хочется побаловаться себя неполезными, но вкусными салатами, можно позволить себе съесть порцию оливье или сельди под шубой, однако важно не «налегать» на них.

Кроме того, 1-2 января следует вернуться к привычному рациону питания. Так организму будет легче перенести праздники, а съеденные в новогоднюю ночь салаты никак не отразятся ни на фигуре, ни на здоровье, сообщает агентство «Прайм».