Профессорам российских вузов сделали подарок на Новый год

Чтобы получать достойную зарплату и сохранить свое рабочее место в вузе, педагогам высшей школы России теперь не нужно будет выполнять научные исследования на сумму не менее 100 тысяч рублей в год. Об этом «Парламентской газете» заявила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

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Стимулировать, а не обязывать

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Проблема эта возникла после опубликования приказа Минобрнауки № 92 от 1 февраля 2022 года. В документе установлены показатели эффективности деятельности вузов, в числе которых есть и научные показатели. Однако их трактовка вызвала большие вопросы сначала у преподавателей, а потом и у сенаторов.

Как пояснила Ирина Рукавишникова, согласно этой трактовке, каждый преподаватель, независимо от профиля — естественный, гуманитарный, культурологический или даже профиль в области искусств, — должен ежегодно обеспечивать проведение коммерческих научных исследований своего вуза. Объем доходов, которые они должны принести, — не менее 100 тысяч рублей в год.

«Именно в такой императивной форме этот показатель включается администрациями в эффективные контракты с педагогами», — отметила сенатор.

В результате в подавляющем большинстве вузов «экономически обоснованная» научная деятельность превращалась в формальность — там стали заключать фиктивные хоздоговоры и писать на выходе пустые отчеты, не имеющие никакой научной ценности. Мало того, что коммерческий показатель эффективности не решал задач активизации качественных научных исследований в стране — по факту он стал причиной нарушения трудовых прав педагогов, которые наряду с образовательной деятельностью как своей основной трудовой функцией должны были ежегодно исполнять хоздоговоры. И если таких договоров у преподавателя нет, то он мог потерять не только часть зарплаты, но и место в вузе.

Все это отражено в обращении сенатора Ирины Рукавишниковой на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, отправленное ему после «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации 14 декабря. Как следует из ответа министра, обеспечение объема коммерческих исследований требуется не от каждого педагога, а от руководителей вузов, подведомственных Минобрнауки, и их заместителей. Фальков прямо указал, что выполнение таких показателей «не может быть прямо переложено на научно-педагогических работников» российских вузов через включение в трудовые договоры пунктов о проведении педагогом коммерческих исследований как «показателей и критериев оценки эффективности их труда».

«В противном случае полагаем, что это ведет к возложению на научно-педагогических работников несвойственных им функций», — говорится в ответе.

Поставить точку в этом вопросе решили, не откладывая дело на следующий год, и 29 декабря 2022 года Минобрнауки разослало во все подведомственные вузы страны письмо с разъяснениями положений своего февральского приказа № 92. Теперь не все преподаватели, а только ректоры и их заместители должны будут создавать в вузе необходимые условия для развития различных научных направлений — это касается и привлечения к такой работе молодых ученых, и мотивации действующих научных сотрудников проводить востребованные экономикой России исследования, которые позволят вузу заработать.

По словам Рукавишниковой, это означает, что распространять ответственность за доходы вуза от науки на весь преподавательский состав уже нельзя, — нужно максимально мотивировать тех, кто к подобной работе готов и у кого есть прорывные идеи. А ответственность за организацию коммерческих исследований «ложится персонально на ректорат».

«На мой взгляд, это значимый поворот и очень важное разъяснение от Минобрнауки», — считает Ирина Рукавишникова.

Школьных учителей не забудут

В 2023 году федеральные парламентарии планируют принять новые законы, касающиеся работы преподавателей высшей школы. Как сообщил «Парламентской газете» первый заместитель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, в начале года к рассмотрению в нижней палате готовится законопроект об установлении единого научно-образовательного пространства. Обусловлено это тем, что в 2022 году педагогическое сообщество высшей школы пополнилось коллегами из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Могут быть пересмотрены нормативы учебной нагрузки. Депутат пояснил, что сейчас преподаватель высшей школы выполняет такую нагрузку, обеспечивая в том числе ее документальное сопровождение.

«Также он участвует в процессах воспитания, занимается научно-исследовательской работой. А еще педагог вовлечен в прикладные работы, общается с заказчиками и потребителями. В связи с этим нам важно обратить внимание на нормативы педагогической нагрузки», — заявил Мажуга.

Не останутся без внимания и школьные преподаватели. Как рассказала нашему изданию депутат Госдумы Лариса Тутова, у парламентариев достаточно идей и предложений, которые могут быть воплощены в жизнь в ближайшие месяцы.

Это, по ее словам, касается доработки законопроекта об особом статусе педагога, правовых норм о подготовке педагогических кадров, о систематизации деятельности педагогических отрядов и профессиональной ориентации ребят в педклассах школ. Среди актуальных вопросов, требующих внимания законодателей, Тутова также упомянула возможность увеличения перечня профессиональных квалификаций при подготовке будущих педагогов.