Согласно новому исследованию, 27% россиян проведут новогоднюю ночь на работе.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Работа.ру».
По словам 31% респондентов, в прошлом им приходилось встречать Новый год на работе.
Из тех, кто отмечал праздник на рабочем месте, 34% провели ночь в кругу коллег, 26% смотрели телевизор, 24% всё время работали.
Как утверждают 14% опрошенных, в новогоднюю ночь на работе они спали, а 12% были на видеосвязи с близкими.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Nation News посоветовал покупать продукты местных производителей для новогоднего стола.