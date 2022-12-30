Согласно новому исследованию, 27% россиян проведут новогоднюю ночь на работе.

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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

По словам 31% респондентов, в прошлом им приходилось встречать Новый год на работе.

Из тех, кто отмечал праздник на рабочем месте, 34% провели ночь в кругу коллег, 26% смотрели телевизор, 24% всё время работали.

Как утверждают 14% опрошенных, в новогоднюю ночь на работе они спали, а 12% были на видеосвязи с близкими.