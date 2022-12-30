Родителям рассказали, как организовать новогодние каникулы

Впереди у школьников длинные новогодние каникулы, после которых они с трудом восстанавливают привычный режим учёбы и первые дни буквально плавают по всем предметам и не в силах сконцентрироваться. Чтобы избежать такого, методист преподавания Нина Мушта объяснила, как распланировать праздники для детей, чтобы они и отдохнули, и не растеряли все навыки.

Фото: Annie Spratt on Unsplash Annie Spratt on Unsplash

Как объяснила специалист, устраивать спартанский учебный лагерь для школьников тоже не стоит. Каникулы — отличный способ перезагрузиться и набраться сил перед дальнейшими учебными неделями и месяцами. Поэтому полностью отказываться от отдыха нельзя, нужно выбрать золотую середину.

План таков: сперва детям нужно дать свободные дни без всего, пусть они развлекаются как могут, тем более для них полно занятий: гулять на улице и играть в снежки, ходить на детские представления, в кино и парки, играть дома, читать книжки и многое другое. Главное здесь — дать детям возможность перезагрузиться.

А потом можно постепенно нагружать заданиями на час-полтора в день. Можно даже сделать график и назначать уроки на одно и то же время, чтобы школьник привыкал к режиму. На каникулы нужно поставить одну задачу, например, прочитать книгу или решить несколько тестов. Нужно, чтобы задание было не очень сложным и не вызывало панику и лишнюю ответственность. Если следовать этой схеме, ребёнок сможет и отдохнуть, и не расслабиться полностью, чтобы это не повлияло на его обучение в первый месяц.