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1 час назад

Эксперт рассказал, как в Новый год не стать жертвой домушников

Елена Прошина

Специалист комплексной безопасности Петр Фефелов рассказал, как защитить свой дом от незваных гостей в Новый год. Об этом сообщает «Радио 1».

Эксперт рассказал, как в Новый год не стать жертвой домушников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, россияне часто уезжают из дома в новогодние каникулы, чем регулярно пользуются грабители. Даже если жилище надёжно защищено дверьми и замками, зачастую остаются уязвимыми окна, решетки и рамы, особенно в квартирах на нижних этажах.

«Квартиру нужно поставить под охрану. На окнах и дверях должны быть видимые наклейки, подтверждающие тот факт, что квартира находится под охраной предприятия. Это хороший сдерживающий фактор. Люди, которые пришли со злым умыслом, понимают, что там стоит сигнализация», – рассказал Фефелов.

Он также добавил, что злоумышленников могут отпугнуть соседи либо освещение на лестничной клетке. Хорошим вариантом будет установить таймеры, которые будут периодически включать и выключать свет в жилище.

Эксперт также предупредил, что сейфы могут стать дополнительным искушением для воров, особенно если сейф можно просто вынести с собой. По словам Фефелова, хороший сейф обязательно должен быть большим и взломостойким.

Ранее эксперт рассказал, что угрожает смартфону в новогоднюю ночь.

Новый год 2023,Общество,
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