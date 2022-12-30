Четверть россиян пересмотрят на праздниках советские фильмы

Четверть россиян (25%) планируют в новогодние праздники провести время за просмотром советских фильмов, в частности, хотят пересмотреть «Служебный роман» и «Иронию судьбы…», сообщает РБК со ссылкой на опрос SuperJob.
В топ-10 популярных российских фильмов вошли:
15% респондентов планируют смотреть зарубежные фильмы и сериалы. Здесь лидерами стали недавно вышедший сериал «Уэнсдей» и сиквел «Аватара», а также cерии фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец», комедия «Отпуск по обмену», британский фильм «Реальная любовь», сериалы «Во все тяжкие» и «Игра престолов».
Смотреть современные российские фильмы и сериалы собираются 8% опрошенных. В десятку популярных вошли «Ёлки» и «Последний богатырь», спортивная драма «Легенда № 17», мультфильм «Три богатыря» и сериалы «Метод», «Вампиры средней полосы», «Художник», «Жуки», «Переговорщик» и «Кухня».
6% россиян пересмотрят «классику зарубежного кинематографа», в частности, «Один дома», «Трудный ребенок», «Бетховен», «Звездные войны», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рембо», «Гринч — похититель Рождества», «Бойцовский клуб» и сериал «Друзья».
Еще 17% россиян будут смотреть другие романтические и семейные комедии, военные и документальные фильмы, образовательные курсы, аниме и детективные сериалы. 3% опрошенных решили ничего не выбирать и смотреть то, что показывают по телевизору.
Четверть респондентов вообще не собираются смотреть фильмы и сериалы в новогодние каникулы.
Ранее российским телеканалам поручили увеличить число фильмов и передач о традиционных ценностяха, в частности, правленных на пропаганду многодетности. Кроме того, им необходимо представить предложения об увеличении такого контента в сетке вещания.