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1 час назад

Четверть россиян пересмотрят на праздниках советские фильмы

Sostav.ru

Четверть россиян (25%) планируют в новогодние праздники провести время за просмотром советских фильмов, в частности, хотят пересмотреть «Служебный роман» и «Иронию судьбы…», сообщает РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

Четверть россиян пересмотрят на праздниках советские фильмы
Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

В топ-10 популярных российских фильмов вошли:

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!»;
  • «Иван Васильевич меняет профессию»;
  • «Чародеи»;
  • «Служебный роман»;
  • «Девчата»;
  • «Женитьба Бальзаминова»;
  • «Гардемарины, вперед!»;
  • «Москва слезам не верит»;
  • «Джентльмены удачи»;
  • «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

15% респондентов планируют смотреть зарубежные фильмы и сериалы. Здесь лидерами стали недавно вышедший сериал «Уэнсдей» и сиквел «Аватара», а также cерии фильмов «Гарри Поттер» и «Властелин колец», комедия «Отпуск по обмену», британский фильм «Реальная любовь», сериалы «Во все тяжкие» и «Игра престолов».

Смотреть современные российские фильмы и сериалы собираются 8% опрошенных. В десятку популярных вошли «Ёлки» и «Последний богатырь», спортивная драма «Легенда № 17», мультфильм «Три богатыря» и сериалы «Метод», «Вампиры средней полосы», «Художник», «Жуки», «Переговорщик» и «Кухня».

6% россиян пересмотрят «классику зарубежного кинематографа», в частности, «Один дома», «Трудный ребенок», «Бетховен», «Звездные войны», «Назад в будущее», «Дневник Бриджит Джонс» и «Рембо», «Гринч — похититель Рождества», «Бойцовский клуб» и сериал «Друзья».

Еще 17% россиян будут смотреть другие романтические и семейные комедии, военные и документальные фильмы, образовательные курсы, аниме и детективные сериалы. 3% опрошенных решили ничего не выбирать и смотреть то, что показывают по телевизору.

Четверть респондентов вообще не собираются смотреть фильмы и сериалы в новогодние каникулы.

Ранее российским телеканалам поручили увеличить число фильмов и передач о традиционных ценностяха, в частности, правленных на пропаганду многодетности. Кроме того, им необходимо представить предложения об увеличении такого контента в сетке вещания.

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