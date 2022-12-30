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49 минут назад

Россияне признались в имитации новогоднего настроения

Мослента

Десять процентов опрошенных россиян признались в имитации праздничного настроения перед Новым годом. Результаты опроса на своем сайте публикует портал Superjob.ru. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне признались в имитации новогоднего настроения
Фото: UnsplashUnsplash

«Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 28 процентов россиян. Десять процентов имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть», — говорится в результатах исследования.

При этом мужчины чаще показывают свои настоящие чувства, чем женщины. За год соотношение россиян, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось.

Стало известно, что молодые россияне в возрасте до 24 лет чаще радуются предстоящему празднику, чем те, кто старше 45 лет — 43 процента против 22 процентов соответственно.

Ранее были названы самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом.

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