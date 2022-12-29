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1 час назад

Россияне перечислили главные предновогодние задачи

Мослента

Свои главные предновогодние дела перечислили россияне в исследовании популярного сервиса по поиску работы SuperJob.ru В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан старше 18 лет из разных округов страны.

Россияне перечислили главные предновогодние задачи
Фото: МослентаМослента

Наибольшее число голосов набрала задача купить подарки родным и близким — о ней упомянули десять процентов опрошенных. Пять процентов респондентов планируют в последние дни года успеть сделать генеральную уборку. По четыре процента пришлось на варианты ответов «украсить дом, нарядить елку», «доделать ремонт», «подготовиться к празднованию Нового года» и «выздороветь». По три процента опрошенных россиян собираются закончить обучение и найти время для отдыха.

В число менее популярных ответов попали желание заняться спортом и похудеть, попасть на прием к врачу, провести время с семьей, избавиться от долгов, наладить личную жизнь, сделать стрижку или прическу и переехать. 15 процентов опрошенных заявили, что уже сделали все запланированные дела.

В ходе ранее проведенного опроса россияне перечислили главные цели на 2023 год. Большинство респондентов признались, что планируют наконец-то устроить личную жизнь.

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