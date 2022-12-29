Больше половины россиян получают новогодние подарки под елку

Мебельный ретейлер Hoff провел исследование и выяснил, какие елки и новогодние игрушки покупают россияне. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Так, оказалось, что абсолютное большинство (99%) собираются отмечать Новый год. При этом 67% любят украшать свое жилье.

В качестве главного символа Нового года россияне предпочитают обычную реалистичную елку (65%), на втором месте – елка с нанесенным на ветки снегом (25%), менее популярными являются цветные елки (7%). В исследовании речь идет только о тех, кто украшает дом искусственной елкой.

87% респондентов предпочитают украшать елку елочными шарами. Россияне предпочитают игрушки в основном круглой формы (81%), а четверть – звездообразной. Новогодние шары разноцветного оттенка (62%) стали самыми популярными среди остальных. Также треть опрошенных любят блестящие и светлые игрушки, схожего оттенка (21%).

Помимо елочных игрушек россияне наряжают елку гирляндами (86%), мишурой (43%) и дождиком (32%).

Более половины россиян получают новогодние подарки под елку, треть – из рук в руки и всего 2% находят презенты в рождественских носках.