В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
30 минут назад

Больше половины россиян получают новогодние подарки под елку

Газета.Ru

Мебельный ретейлер Hoff провел исследование и выяснил, какие елки и новогодние игрушки покупают россияне. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Больше половины россиян получают новогодние подарки под елку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, оказалось, что абсолютное большинство (99%) собираются отмечать Новый год. При этом 67% любят украшать свое жилье.

В качестве главного символа Нового года россияне предпочитают обычную реалистичную елку (65%), на втором месте – елка с нанесенным на ветки снегом (25%), менее популярными являются цветные елки (7%). В исследовании речь идет только о тех, кто украшает дом искусственной елкой.

87% респондентов предпочитают украшать елку елочными шарами. Россияне предпочитают игрушки в основном круглой формы (81%), а четверть – звездообразной. Новогодние шары разноцветного оттенка (62%) стали самыми популярными среди остальных. Также треть опрошенных любят блестящие и светлые игрушки, схожего оттенка (21%).

Помимо елочных игрушек россияне наряжают елку гирляндами (86%), мишурой (43%) и дождиком (32%).

Более половины россиян получают новогодние подарки под елку, треть – из рук в руки и всего 2% находят презенты в рождественских носках.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, как сэкономить деньги на подготовке к Новому году.

Новый год 2023,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители