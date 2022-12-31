Новый год в России встретят без фейерверков и концертов

Встреча Нового 2023 года в России пройдет в более сдержанном, по сравнению с привычным, формате: в условиях военной операции (СВО) в регионах страны отменили фейерверки, большие концерты и массовые народные гуляния в ночь на 1 января, во многих городах отказались от части трат, чтобы направить деньги на помощь участникам СВО и их семьям. Основной акцент празднования - мероприятия для детей и семейной аудитории, благотворительные акции и спортивные события.

Без фейерверков и концертов

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В Санкт-Петербурге в этом году власти отказались от нескольких массовых мероприятий, которые сочли излишними, но пообещали создать новогоднюю атмосферу для семейного праздника.

"Мы отмечаем Новый год и Рождество в условиях специальной военной операции. Мы оказались от ряда необязательных трат. Но считаем очень важным создать людям новогоднее настроение. Дать возможность полюбоваться городом. Создать атмосферу тепла, уюта, зимней сказки", - сказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78".

Не будет концерта на Дворцовой площади и новогодних видеопроекций, отменен общегородской фейерверк в новогоднюю ночь. Но на главной площади Петербурга наряжена 25-метровая живая ель, вблизи установлена бесплатная горка, на Манежной площади работает Рождественская ярмарка.

Традиционный новогодний салют, массовые мероприятия и народные гуляния в честь празднования Нового года отменили во всех регионах Северного Кавказа. Города в основном украшают праздничными елками, инсталляциями, которые были закуплены в прошлые годы.

От фейерверков в новогодние каникулы отказались в Амурской, Калининградской, Калужской, Липецкой, Омской, Псковской областях, в Коми, Крыму и ряде других регионов. Аналогичным образом поступили и в граничащей с Украиной Курской области, где действует высокий уровень террористической опасности - там большинство новогодних мероприятий запланировано в онлайн-формате. Такой же уровень опасности продолжает действовать в Крыму, поэтому в Керчи, к примеру, массовые мероприятия не проводятся и организованы только утренники для детей.

В новых регионах РФ

Учитывая постоянные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, новые регионы РФ - Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области - не будут устраивать масштабные праздничные мероприятия на Новый год.

Тем не менее готовиться к праздникам там начали заранее. Во многих городах были установлены новогодние елки: 16-метровая елка украсила центр Геническа в Херсонской области, ель появилась на Театральной площади Луганска, а Мариуполь украсило 20-метровое дерево - подарок властей Петербурга. В Донецке решили не устанавливать елку из-за непрекращающихся массированных обстрелов.

В Запорожской и Херсонской областях на новогодние праздники продолжит действовать комендантский час в вечернее и ночное время. Власти ДНР, наоборот, отменили его действие в республике с вечера 31 декабря до утра 7 января. В ЛНР его действие приостанавливается в ночь на 1 и 7 января на всей территории, кроме Лисичанска, Первомайска и ряда других городов и районов.

Бенгальские огни вместо пиротехники

Помимо отказа от салютов, власти многих российских регионов решили ограничить или полностью запретить использование пиротехники. В первую очередь ограничения коснулись новых регионов, где введено военное положение - Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР. При этом в ЛНР такого запрета нет.

В Белгороде, где нельзя будет использовать пиротехнику в новогоднюю ночь, пройдет масштабная акция "Бенгальские огни вместо фейерверков" - жителей призывают зажечь бенгальские огни и выложить фото в соцсети. Всю пиротехнику запретили на период праздников в Брянской области. В Крыму власти сняли запрет на ее использование на новогоднюю ночь, а в остальное время разрешены только хлопушки, бенгальские огни и "холодные фонтаны".

Баба Жара и Новый год без снега

На вотчине Деда Мороза под Великим Устюгом встреча Нового года пройдет в традиционном формате.

"Будут работать различные игровые площадки для детей и взрослых, затем начнется театрализованное представление на сцене, во время которого гости увидят новогоднее обращение президента России, а также выступление самого Деда Мороза", - рассказали ТАСС в администрации Великоустюгского района.

В программе также - новогодний разгуляй с помощницей Деда Мороза Бабой Жарой, игры и конкурсы для детей и взрослых у костра.

Между тем на юге России наступление 2023 года встретят почти без снега из-за аномально теплого декабря. Курорт "Роза Хутор" в Сочи перенес на 31 декабря открытие горнолыжных трасс - ввиду недостатка натурального и искусственного снега открытие сезона отложили уже во второй раз.