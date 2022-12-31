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3 часа назад

Врачи назвали нежелание отмечать Новый год опасным симптомом

Мослентаиещё 2

Нежелание отмечать Новый год врачи Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова назвали опасным симптомом. Врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак рассказала «Мосленте», что у пожилых людей такое решение может свидетельствовать о развитии депрессии или апатии.

Врачи назвали нежелание отмечать Новый год опасным симптомом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Близким необходимо более внимательно отнестись к эмоциональному состоянию пожилого родственника в канун этого праздника. Такая социальная поддержка является важным компонентом здорового долголетия», — предупредила врач.

Медицинский психолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ирина Захарова отметила, что общение с близкими людьми, особенно в такие праздники, гармонизирует психоэмоциональный фон и препятствует возникновению социальной изоляции.

«Общение тренирует когнитивные процессы и снижает тревожность. Причем, целесообразным будет регулярность подобных встреч, которые могут иметь хороший психопротективный эффект как для представителей старшего поколения, так и для самых маленьких членов семьи», — объяснила Захарова.

Ранее стало известно, что самым раздражающим фактором для россиян перед Новым годом оказалась большая загруженность на работе.

Новый год 2023,Общество,Ирина Захарова,
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