Названы новогодние предпочтения россиян в еде

Сервис доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательское агентство «Русопрос» провели опрос среди россиян о подготовке к новогоднему застолью. В результате выяснилось, какую сумму респонденты готовы потратить на праздничный стол, и какие у людей предпочтения в еде.

Фото: Kartinkin.net Kartinkin.net

Оказалось, что 90% опрошенных потратят на новогодний стол не более 10 тысяч рублей, а остальные 10% — от 15 тысяч.

Касательно еды, предпочтениями у старшего поколения оказались красная икра и холодец. У множества опрошенных превалируют традиционные блюда: салат оливье, колбасы, фрукты, овощи, мясо и сыр. Причём мужчины предпочитают мясо и винегрет, а женщины — бутерброд с красной икрой. У молодёжи — салат «Цезарь» и салаты с крабовыми палочками. А 60% участников опроса поставят на стол торты, пирожные и другие сладости.

Опрос также показал, что россияне для новогоднего стола будут готовить сами, только 3% закажут всё готовое, при этом в 50% случаев это будут роллы.