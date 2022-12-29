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52 минуты назад

Названы новогодние предпочтения россиян в еде

Ferra.ruиещё 1

Сервис доставки продуктов «СберМаркет» и исследовательское агентство «Русопрос» провели опрос среди россиян о подготовке к новогоднему застолью. В результате выяснилось, какую сумму респонденты готовы потратить на праздничный стол, и какие у людей предпочтения в еде.

Названы новогодние предпочтения россиян в еде
Фото: Kartinkin.netKartinkin.net

Оказалось, что 90% опрошенных потратят на новогодний стол не более 10 тысяч рублей, а остальные 10% — от 15 тысяч.

Касательно еды, предпочтениями у старшего поколения оказались красная икра и холодец. У множества опрошенных превалируют традиционные блюда: салат оливье, колбасы, фрукты, овощи, мясо и сыр. Причём мужчины предпочитают мясо и винегрет, а женщины — бутерброд с красной икрой. У молодёжи — салат «Цезарь» и салаты с крабовыми палочками. А 60% участников опроса поставят на стол торты, пирожные и другие сладости.

Опрос также показал, что россияне для новогоднего стола будут готовить сами, только 3% закажут всё готовое, при этом в 50% случаев это будут роллы.

Из алкоголя по прежнему популярны игристое вино и шампанское, 40% будут пить красное и белое вино. Больше 60% мужчин, участвовавших в опросе, поставят на стол крепкие напитки, включая чачу и текилу. Среди женщин любительниц крепкого алкоголя в 2 раза меньше. Вообще без спиртного Новый год встретят 11% опрошенных мужчин и 14% женщин.

Новый год 2023,
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