Куда жаловаться на недобросовестного Деда Мороза

Перед новогодними праздниками интернет переполнен объявлениями об услугах Деда Мороза и Снегурочки. Однако не все из них работают официально, заявила зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, передает Парламентская газета.

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По словам Скаковской, если Дед Мороз получает прибыль со своей праздничной деятельности, он должен официально оформиться как самозанятый или индивидуальный предприниматель. Так же он может устроиться в агентство.

«С полученной прибыли Дед Мороз, как и другие граждане, должен делать отчисления в ФСС и ПФР, налоговые органы. То же самое касается и внучки Деда Мороза – Снегурочки», – сказала сенатор.

Договор с аниматорами нужно заключать в двух экземплярах в письменной форме. А перед тем, как подписать бумаги, внимательно их изучить. Если же условия договора нарушены, следует обращаться в территориальный отдел Роспотребнадзора для защиты своих прав.