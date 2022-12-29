Куда жаловаться на недобросовестного Деда Мороза

Перед новогодними праздниками интернет переполнен объявлениями об услугах Деда Мороза и Снегурочки. Однако не все из них работают официально, заявила зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, передает Парламентская газета.
По словам Скаковской, если Дед Мороз получает прибыль со своей праздничной деятельности, он должен официально оформиться как самозанятый или индивидуальный предприниматель. Так же он может устроиться в агентство.
«С полученной прибыли Дед Мороз, как и другие граждане, должен делать отчисления в ФСС и ПФР, налоговые органы. То же самое касается и внучки Деда Мороза – Снегурочки», – сказала сенатор.
Договор с аниматорами нужно заключать в двух экземплярах в письменной форме. А перед тем, как подписать бумаги, внимательно их изучить. Если же условия договора нарушены, следует обращаться в территориальный отдел Роспотребнадзора для защиты своих прав.
Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала, как не стать жертвой аферистов в новогодние праздники. По ее словам, мошенники рассчитывают, что в праздничной обстановке легче обмануть хозяев квартиры и их гостей.