В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали, куда жаловаться на недобросовестного Деда Мороза

Мир24

Перед новогодними праздниками интернет переполнен объявлениями об услугах Деда Мороза и Снегурочки. Однако не все из них работают официально, заявила зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская, передает Парламентская газета.

Куда жаловаться на недобросовестного Деда Мороза
Фото: ТАССТАСС

По словам Скаковской, если Дед Мороз получает прибыль со своей праздничной деятельности, он должен официально оформиться как самозанятый или индивидуальный предприниматель. Так же он может устроиться в агентство.

«С полученной прибыли Дед Мороз, как и другие граждане, должен делать отчисления в ФСС и ПФР, налоговые органы. То же самое касается и внучки Деда Мороза – Снегурочки», – сказала сенатор.

Договор с аниматорами нужно заключать в двух экземплярах в письменной форме. А перед тем, как подписать бумаги, внимательно их изучить. Если же условия договора нарушены, следует обращаться в территориальный отдел Роспотребнадзора для защиты своих прав.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала, как не стать жертвой аферистов в новогодние праздники. По ее словам, мошенники рассчитывают, что в праздничной обстановке легче обмануть хозяев квартиры и их гостей.

Новый год 2023,Людмила Скаковская,Пенсионный фонд РФ,Роспотребнадзор,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители