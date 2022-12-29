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51 минуту назад

Кому нельзя запускать фейерверки

РИА "ФедералПресс"

По запуску фейерверков есть ряд целых правил. О том, кому запрещено запускать пиротехнику, «ФедералПресс» рассказывает инструктор-пиротехник компании «Русские фейерверки» Максим Мусинов.

Кому нельзя запускать фейерверки
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Запуск салютов несовершеннолетним запрещен, так же как и продажа пиротехники», – отметил пиротехник.

По его словам, покупать и использовать бенгальские свечи и хлопушки можно с 10 лет, петарды с 16 лет.

«Наказание за неправильный запуск салюта. Рассматривает и назначает административный кодекс и УК РФ», – подчеркнул Мусинов.

Он добавил, что популярными салютами в магазинах пиротехники сейчас считаются «Провокация», «Шампусик», «Новогодний» и «Каток».

Напомним, при запуске любой пиротехники следует ознакомиться с инструкцией, которая к ней прилагается. Так считает инструктор-пиротехник компании «Русские фейерверки» Максим Мусинов. О главных правилах взаимодействия с салютами он рассказал «ФедералПресс».

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