Россияне решили не тратиться перед Новым годом

Траты россиян перед наступлением Нового года оказались минимальными за пять лет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Тинькофф Касса». По статистике, наибольшее число покупок совершается 30 декабря, и в этот день в 2022-м траты могут снизиться на 24 процента.

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На настроении покупателей сказывается не только уход иностранных брендов с российского рынка, но также и менее активные сезонные акции и распродажи. В этом году, прогнозируют аналитики, расходы превысят будничные только на 44 процента. Для сравнения, в 2019-2021 годах россияне тратили 30 декабря, на пике предновогоднего спроса, на 68 процентов больше, чем в обычные дни.