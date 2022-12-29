Треть россиян готовы потратить до 50 тыс. рублей на новогодние праздники

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, сколько денег и на что готовы потратить россияне в период новогодних праздников. В исследовании, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», приняли участие более 5000 пользователей «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.

35% опрошенных отметили, что закладывают на новогодние праздники траты размером до 30 тыс. руб. Еще 27% респондентов рассказали, что готовы потратить от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

15% участников исследования запланировали траты на сумму до 70 тыс. руб., 11% — до 100 тыс. руб., 10% — до 150 тыс. руб., а 2% — более 150 тыс. руб.

52% опрошенных россиян планируют потратить выделенный бюджет на праздничные развлечения. Еще 45% респондентов уточнили, что часть денег уйдет на новогодние подарки. 41% расчитывают больше тратиться на еду и напитки, а 37% на занятия зимними видами спорта.

26% участников исследования выделили бюджет на путешествия в праздники, а 21% опрошенных частично потратят деньги на декор и праздничные украшения. Также 20% респондентов уточнили, что будут расходовать больше средств на кафе и рестораны.