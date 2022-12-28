Названы самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом

«Каждый одиннадцатый россиянин больше всего не любит готовить к празднику (девять процентов). На втором месте в списке ненавистных дел перед Новым годом — уборка и мытье посуды (восемь процентов). Искать подарки не любят семь процентов опрошенных. Еще семь процентов раздражаются от всеобщей суеты и спешки. Закупать продукты к праздничному столу не любят шесть процентов россиян», — говорится в исследовании.