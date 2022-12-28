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27 минут назад

Названы самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом

Мослента

Самыми раздражающими факторами перед Новым годом для россияне назвали готовку праздничных блюд и уборку. Данные результатов своего опроса публикует сервис Superjob.ru.

Названы самые раздражающие россиян факторы перед Новым годом
Фото: Catt Liu / UnsplashCatt Liu / Unsplash

«Каждый одиннадцатый россиянин больше всего не любит готовить к празднику (девять процентов). На втором месте в списке ненавистных дел перед Новым годом — уборка и мытье посуды (восемь процентов). Искать подарки не любят семь процентов опрошенных. Еще семь процентов раздражаются от всеобщей суеты и спешки. Закупать продукты к праздничному столу не любят шесть процентов россиян», — говорится в исследовании.

Еще пять процентов респондентов высказались о том, что их раздражают любые дела, связанные с подготовкой к празднику. И только один процент опрошенных признались, что не любят посещать корпоративы на работе, приглашать домой гостей, украшать жилье и поздравлять коллег, знакомых и родственников. Среди раздражающих факторов опрошенные также указали сборку-разборку елки, распутывание гирлянд, согласование культурной программы и выбор алкоголя.

Готовка, уборка и большие траты перед Новым годом чаще раздражают женщин. Мужчин чаще нервирует поиск подарков, ожидание Нового года и общая суета.

Доля тех, кто спокойно относиться к подготовке к новогодним праздника в этом году составила 39 процентов, в прошлом году таких было 44 процента.

Ранее россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год.

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