Россиянам назвали причину отказаться от горячих закусок на новогоднем столе

«Новый год — это долгая история. Люди собираются за столом и сидят часов шесть, общаются, говорят длинные тосты, вспоминают прошлое и фантазируют о будущем. И горячие закуски — это лишний напряг. Все, что подается горячим, быстро остывает и выглядит не очень аппетитно», — сказал шеф-повар.