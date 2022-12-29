Большинство россиян ждут длинные новогодние выходные, а также одобряют их, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования".

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Согласно результатам исследования, 69% опрошенных ждут новогодние праздники, чтобы выспаться. 46% респондентов ответили, что им не дадут выспаться дети, поэтому у таких людей уже запланированы посещения новогодних елок, детских центров, кино и театров. С друзьями время хотят провести 18% опрошенных, а 5% – будут сидеть дома.

Отмечается, что 12% запланировали путешествие, из которых 3% – за границу. Остальные будут отдыхать в России.

Кроме этого, те, кто хотят хорошо встретить Новый год готовы потратить на развлечения от 2 до 50 тысяч рублей. Однако есть и те, кто негативно относится к длинным праздникам. 23% опрошенных являются противниками новогодних длинных выходных, 15% недовольны тем, что повышаются цены на развлечения. Также 9% респондентов не хотят выходить в публичные места из-за боязни заболеть.

В опросе приняли участи 1 312 человек от 25 до 50 лет из разных город в с населением более 1 миллиона человек.