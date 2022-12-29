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45 минут назад

Большинство россиян ждут длинные новогодние выходные

Москва24иещё 1

Большинство россиян ждут длинные новогодние выходные, а также одобряют их, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "АльфаСтрахования".

Большинство россиян ждут длинные новогодние выходные
Фото: M24.ruM24.ru

Согласно результатам исследования, 69% опрошенных ждут новогодние праздники, чтобы выспаться. 46% респондентов ответили, что им не дадут выспаться дети, поэтому у таких людей уже запланированы посещения новогодних елок, детских центров, кино и театров. С друзьями время хотят провести 18% опрошенных, а 5% – будут сидеть дома.

Отмечается, что 12% запланировали путешествие, из которых 3% – за границу. Остальные будут отдыхать в России.

Кроме этого, те, кто хотят хорошо встретить Новый год готовы потратить на развлечения от 2 до 50 тысяч рублей. Однако есть и те, кто негативно относится к длинным праздникам. 23% опрошенных являются противниками новогодних длинных выходных, 15% недовольны тем, что повышаются цены на развлечения. Также 9% респондентов не хотят выходить в публичные места из-за боязни заболеть.

В опросе приняли участи 1 312 человек от 25 до 50 лет из разных город в с населением более 1 миллиона человек.

Ранее в Минтруде напомнили, что в 2023 году новогодние праздники продлятся не восемь, а девять дней, поскольку 31 декабря выпадает на субботу. Кроме того, совпадающие с праздничными днями выходные в новом году будут перенесены на другие даты.

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