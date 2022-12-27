Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в новогоднюю ночь

Новогодние праздники — это время, когда отдыхает почти вся страна. Многие граждане позволяют себе расслабиться и теряют бдительность. Именно на это и рассчитывают мошенники, нередко притворяющиеся Дедами Морозами и Снегурочками. О том, как не стать жертвой аферистов и не испортить себе и своим близким праздник, в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 27 декабря.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, чаще всего проблемы возникают в связи с неправильным и поспешным выбором актеров, которые придут поздравлять детей. И дело даже не в возможном алкогольном опьянении символов Нового года. Иногда вместо театралов в квартиру приходят мошенники, которые рассчитывают, что гости на празднике уже пьяны. Они рассчитывают на то, что подвыпившим празднующим можно будет продать некачественный товар по большой цене.

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Существует и более опасная схема, которая рассчитана, в основном, на пожилых граждан. «Актеры» наоборот предлагают что-то стоящее по сниженной цене, и когда жертва идет за деньгами, злоумышленники запоминают, где в квартире хранятся деньги. После этого один из соучастников отвлекает хозяина, а второй похищает ценности.

Однако опасность может поджидать, даже если никто актеров в квартиру не вызывал. Так, переодеты в костюмы новогодних персонажей аферисты могут сказать, что их вызвали друзья в качестве сюрприза, или они ошиблись адресом, но в подарок готовы поздравить семью бесплатно. Когда такие злоумышленники попадают в квартиру, то один из «актеров» отвлекает хозяев, а второй аферист крадет из помещения все ценное.

Избежать этого можно только грамотным выбором Деда Мороза.

— Во-первых, следует обращаться только в профессиональные праздничные агентства, в Дома культуры, местные театры и различные детские центры. В новогоднюю ночь стоимость любого сказочного героя будет особенно высокой. Не стоит выбирать подозрительно дешевый вариант. Если хотите сэкономить, лучше перенести визит на другой праздничный день, — посоветовала Нефедова.

Стоит помнить, что профессиональные актеры не употребляют алкоголь во время работы, а также намного лучше умеют общаться с детьми.

Также следует заранее обсудить все детали, от сценария до гонорара, чтобы не возникло негативных эмоций и неловких ситуаций.