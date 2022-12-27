Россиянам дали советы по выбору зеленого горошка для новогодних салатов

Зеленый горошек — один из главных ингредиентов новогоднего оливье, его кладут в винегрет, используют в качестве самостоятельного гарнира. Как правильно выбрать горошек в магазине, сообщили эксперты Роспотребнадзора.

При выборе зеленого горошка нужно внимательно осмотреть упаковку, на ней должна быть указана дата сбора урожая. Самый сочный и вкусный горошек — тот, что был законсервирован в июне или июле.

«Большинство консервов выпускают в жестяных банках. В этом случае нужно осмотреть банку на наличие ржавчины. Если таковая имеется, то лучше продукт не брать — есть вероятность, что внутри банка тоже покрылась ржавчиной, а значит, идет процесс окисления, и продукт, находящийся внутри, употреблять в пищу нельзя», — объяснили в Роспотребнадзоре.