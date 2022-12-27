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1 час назад

Россиянам дали советы по выбору зеленого горошка для новогодних салатов

Газета.Ru

Зеленый горошек — один из главных ингредиентов новогоднего оливье, его кладут в винегрет, используют в качестве самостоятельного гарнира. Как правильно выбрать горошек в магазине, сообщили эксперты Роспотребнадзора.

Россиянам дали советы по выбору зеленого горошка для новогодних салатов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При выборе зеленого горошка нужно внимательно осмотреть упаковку, на ней должна быть указана дата сбора урожая. Самый сочный и вкусный горошек — тот, что был законсервирован в июне или июле.

«Большинство консервов выпускают в жестяных банках. В этом случае нужно осмотреть банку на наличие ржавчины. Если таковая имеется, то лучше продукт не брать — есть вероятность, что внутри банка тоже покрылась ржавчиной, а значит, идет процесс окисления, и продукт, находящийся внутри, употреблять в пищу нельзя», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Если горошек продается в стеклянной банке, нужно обратить внимание на состояние крышки, она не должна быть вздутой. Специалисты советуют отказаться от покупки восстановленного зеленого горошка, продукт делают из сухих зерен гороха и замачивают для разбухания. Такой горошек будет отдавать горечью, а витаминов и полезных веществ в нем не останется.

Новый год 2023,Роспотребнадзор,
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