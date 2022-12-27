В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
56 минут назад

Россиянам рассказали, что нельзя вешать на новогоднюю ёлку в год Кролика

runews24.ru

Символом 2023 года будет Чёрный Водяной Кролик. Животное считается одним из самых дружелюбных в китайском календаре.

Россиянам рассказали, что нельзя вешать на елку в год Кролика
Фото: runews24.rurunews24.ru

Оно способно привлечь финансы в дом и удачу, укрепить семью и найти романтического партнёра. Однако встречать Новый год нужно правильно, чтобы не вспугнуть Чёрного Водяного Кролика.

Редакторы Elle Decoration пишут, что новогоднюю ёлку лучше наряжать в природных цветах – оттенках синего, зелёного и чёрного, а также серого и коричневого.

Кролик любит много живой зелени в доме и горящие свечи, а также фигурки в виде этого животного.

При украшении ели стоит отказаться от красных и белых цветов, которые могут вспугнуть Кролика. Также не стоит использовать украшения в оранжевых, кислотных и ядовитых оттенках.

Нельзя брать анималистичные принты – тигриные и леопардовые. Лучше сделать акцент на горшечных растениях и красивых букетах. Следует избегать контрастных сочетаний.

Кролик любит живую ёлку, так что лучше отказаться от искусственной. Однако, если такого варианта нет, то стоит выбрать ель зелёного цвета.

Ещё на ёлке обязательно должны быть украшения в виде морковки. Её же можно нарезать на новогодний стол, добавить в блюда.

Новый год 2023,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители