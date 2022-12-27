Россиянам рассказали, что нельзя вешать на елку в год Кролика

Символом 2023 года будет Чёрный Водяной Кролик. Животное считается одним из самых дружелюбных в китайском календаре.

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Оно способно привлечь финансы в дом и удачу, укрепить семью и найти романтического партнёра. Однако встречать Новый год нужно правильно, чтобы не вспугнуть Чёрного Водяного Кролика.

Редакторы Elle Decoration пишут, что новогоднюю ёлку лучше наряжать в природных цветах – оттенках синего, зелёного и чёрного, а также серого и коричневого.

Кролик любит много живой зелени в доме и горящие свечи, а также фигурки в виде этого животного.

При украшении ели стоит отказаться от красных и белых цветов, которые могут вспугнуть Кролика. Также не стоит использовать украшения в оранжевых, кислотных и ядовитых оттенках.

Нельзя брать анималистичные принты – тигриные и леопардовые. Лучше сделать акцент на горшечных растениях и красивых букетах. Следует избегать контрастных сочетаний.

Кролик любит живую ёлку, так что лучше отказаться от искусственной. Однако, если такого варианта нет, то стоит выбрать ель зелёного цвета.