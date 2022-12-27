Россиянам рассказали, что нельзя вешать на елку в год Кролика

Символом 2023 года будет Чёрный Водяной Кролик. Животное считается одним из самых дружелюбных в китайском календаре.
Оно способно привлечь финансы в дом и удачу, укрепить семью и найти романтического партнёра. Однако встречать Новый год нужно правильно, чтобы не вспугнуть Чёрного Водяного Кролика.
Редакторы Elle Decoration пишут, что новогоднюю ёлку лучше наряжать в природных цветах – оттенках синего, зелёного и чёрного, а также серого и коричневого.
Кролик любит много живой зелени в доме и горящие свечи, а также фигурки в виде этого животного.
При украшении ели стоит отказаться от красных и белых цветов, которые могут вспугнуть Кролика. Также не стоит использовать украшения в оранжевых, кислотных и ядовитых оттенках.
Нельзя брать анималистичные принты – тигриные и леопардовые. Лучше сделать акцент на горшечных растениях и красивых букетах. Следует избегать контрастных сочетаний.
Кролик любит живую ёлку, так что лучше отказаться от искусственной. Однако, если такого варианта нет, то стоит выбрать ель зелёного цвета.
Ещё на ёлке обязательно должны быть украшения в виде морковки. Её же можно нарезать на новогодний стол, добавить в блюда.