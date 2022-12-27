Названы десять вещей, которые нельзя делать в новогоднюю ночь

Людям следует избегать ряда ошибок при встрече Нового года, чтобы не потерять удачу. Топ-10 таких вещей составила ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

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Так, нельзя игнорировать праздник. По словам ясновидящей, находящимся в апатии людям нужно взять себя в руки и устроить достойную встречу Нового года. Благодаря этому уже первого января они почувствуют себя значительно лучше.

Она также призвала россияне не перебарщивать с алкоголем, чтобы не испортить отношения с коллегами и близкими.

В Новый год не стоит ругаться, сплетничать, злословить, помня пословицу о том, что «как Новый год встретишь — так его и проведешь».

За праздничным столом не нужно касаться политических тем.

По словам Ахметжановой, в Новый год также нельзя выглядеть неряшливо, оставить неубранным дом и передаривать подарки.

Ясновидящая отметила, что не стоит разубеждать детей в том, что Дед Мороз существует, дарить живое существо и лишать новогодний праздник романтики, передает «СтарХит».