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15 минут назад

Эксперт назвал самые вредные блюда на новогоднем столе

Национальная Служба Новостейиещё 1

Кондитер Дмитрий Дюран заявил, что украшающие новогодний стол разносолы могут навредить организму, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт назвал самые вредные блюда на новогоднем столе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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По его словам, следует с осторожностью относиться к маринованым продуктам, так как состав маринадов, как правило, входят уксус в сочетании с солью, сахаром и специями.

Попали в список и многокомпонентные блюда, например, салаты оливье и мимоза. Эксперт отметил, что входящие в них ингредиенты неблагоприятно влияют друг на друга в процессе пищеварения, и посоветовал, майонез или иные соусы заменить на йогурт, колбасу - на отварное мясо, а солёные огурцы - на свежие.

Сладости, по мнению кондитера, добавят организму лишних калорий, поэтому на десерт лучше взять фрукты. Тарталетки из песочного теста с различными начинками он посоветовал заменить на канапе, а от газированных напитков отказаться вовсе, отдав предпочтение морсам и пряным чаям.

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