Эксперт назвал самые вредные блюда на новогоднем столе

Кондитер Дмитрий Дюран заявил, что украшающие новогодний стол разносолы могут навредить организму, сообщает «Вечерняя Москва».

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Диетолог посоветовала, как выбрать рыбу к новогоднему столу

По его словам, следует с осторожностью относиться к маринованым продуктам, так как состав маринадов, как правило, входят уксус в сочетании с солью, сахаром и специями.

Попали в список и многокомпонентные блюда, например, салаты оливье и мимоза. Эксперт отметил, что входящие в них ингредиенты неблагоприятно влияют друг на друга в процессе пищеварения, и посоветовал, майонез или иные соусы заменить на йогурт, колбасу - на отварное мясо, а солёные огурцы - на свежие.