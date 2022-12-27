Названа самая популярная новогодняя примета у россиян

Каждый девятый житель России загадывает желание под бой курантов, а каждый 20 — выпивает бокал шампанского. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи жителей разных регионов России. Согласно результатам, 4 из 10 респондентов верят в новогодние примеры. Под бой курантов ежегодно загадывают желание 11 процентов россиян, пять процентов — выпивают бокал шампанского, еще четыре процента предпочитают смотреть новогоднее поздравление президента по телевизору.
Новогодней традицией для других четырех процентов является приготовления угощений к столу, а два процента уверены — если сжечь бумажку с записанным желанием, бросить пепел в бокал шампанского и выпить его до дна, то желание непременно сбудется, передает «Газета.Ru».
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