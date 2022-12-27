Юрист рассказал, как уберечься от новогодних мошенников

«Они понимают, что определенная часть людей уедет на отдых, поэтому, находясь далеко от дома, не сможет должным образом отнестись к информации о «противоправных действиях» в отношении своих счетов, о попытках взять кредиты на их имя, к предложению о смене тарифа на мобильном на более выгодный или к сообщению о полученном выигрыше», — продолжил юрист.