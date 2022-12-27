Юрист рассказал, как уберечься от новогодних мошенников

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, как уберечься от новогодних мошенников.
Он отметил, что в период каникул у людей притупляется бдительность, и они менее критично относятся к различным звонкам и сообщениям, поступающим в их адрес.
«Поэтому повестка новогоднего отдыха активно используется мошенниками как для того, чтобы обмануть людей во время подготовки к торжествам, так и в период, когда люди расслаблены или находятся далеко от дома», — пояснил он, пишет ОСН.
По его словам, велика вероятность, что под Новый год появится большое количество мошенников, пытающихся «нажиться на празднике».
«Они понимают, что определенная часть людей уедет на отдых, поэтому, находясь далеко от дома, не сможет должным образом отнестись к информации о «противоправных действиях» в отношении своих счетов, о попытках взять кредиты на их имя, к предложению о смене тарифа на мобильном на более выгодный или к сообщению о полученном выигрыше», — продолжил юрист.
Соловьев советует на время новогодних и рождественских праздников отдыхать, а все покупки делать лишь на проверенных площадках.
«Ко всем звонкам и сообщениям нужно относиться критически, а еще лучше рассматривать их после 10 января, на свежую голову, пройдя праздничную ажитацию и новогоднее настроение», — подчеркнул юрист.