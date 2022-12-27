В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Юрист рассказал, как уберечься от новогодних мошенников

Свободная пресса

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, как уберечься от новогодних мошенников.

Юрист рассказал, как уберечься от новогодних мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он отметил, что в период каникул у людей притупляется бдительность, и они менее критично относятся к различным звонкам и сообщениям, поступающим в их адрес.

«Поэтому повестка новогоднего отдыха активно используется мошенниками как для того, чтобы обмануть людей во время подготовки к торжествам, так и в период, когда люди расслаблены или находятся далеко от дома», — пояснил он, пишет ОСН.

По его словам, велика вероятность, что под Новый год появится большое количество мошенников, пытающихся «нажиться на празднике».

«Они понимают, что определенная часть людей уедет на отдых, поэтому, находясь далеко от дома, не сможет должным образом отнестись к информации о «противоправных действиях» в отношении своих счетов, о попытках взять кредиты на их имя, к предложению о смене тарифа на мобильном на более выгодный или к сообщению о полученном выигрыше», — продолжил юрист.

Соловьев советует на время новогодних и рождественских праздников отдыхать, а все покупки делать лишь на проверенных площадках.

«Ко всем звонкам и сообщениям нужно относиться критически, а еще лучше рассматривать их после 10 января, на свежую голову, пройдя праздничную ажитацию и новогоднее настроение», — подчеркнул юрист.

Новый год 2023,Иван Соловьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители