Рассчитана допустимая доза алкоголя в новогоднюю ночь

Бесспорно, лучше встречать Новый год без спиртного. Однако для тех, кому трудно представить себе праздник без алкоголя, назвали допустимую дозу таких напитков.
Так, крепкого спиртного (40 градусов), например, коньяка, можно употребить не более 150 г, сухого вина или шампанского - 200-250 г, некрепкого пива - 0,5-1 л.
Следует пить один напиток и не смешивать его с другими, считает психиатр-нарколог Андрей Иванов. Его слова приводит «Комсомольская правда».
Указанные дозы не принесут особого вреда организму и при правильном употреблении (если пить постепенно, а не сразу) не дадут большой нагрузки.
Также специалист посоветовал не запивать алкоголь сладкой газировкой, поскольку это ускоряет всасываемость и усиливает постинтоксикационный синдром на следующий день. Спиртное не стоит закусывать конфетами, шоколадом или продуктами, богатыми глюкозой.
«Причина в том, что сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме. Продукты полураспада в таком случае задерживаются в организме и также усиливают похмелье», - поясняет Иванов.
В новогодние праздники в наркологических отделениях нередко бывает наплыв пациентов. Жители Пензенской области переоценивают свои возможности, и в итоге наступает отравление алкоголем.
Если человек просто немного увлекся спиртными напитками, врачи рекомендуют выспаться, отдохнуть, затем наладить водно-щелочной баланс чаем с лимоном или минеральной водой, съесть что-то легкое и выйти на час-полтора на улицу.
В более тяжелом случае необходимо вспомнить наиболее распространенный «ресторанный» прием: выпить стакан воды с десятью каплями нашатыря в ней. Этот способ считается самым быстрым, чтобы вывести человека из состояния острого алкогольного опьянения.
Другой метод - выпить много воды и пальцами нажать на корень языка, вызывая рвоту. Это помогает быстро избавить организм от спиртного.