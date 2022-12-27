Рассчитана допустимая доза алкоголя в новогоднюю ночь

Бесспорно, лучше встречать Новый год без спиртного. Однако для тех, кому трудно представить себе праздник без алкоголя, назвали допустимую дозу таких напитков.

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Так, крепкого спиртного (40 градусов), например, коньяка, можно употребить не более 150 г, сухого вина или шампанского - 200-250 г, некрепкого пива - 0,5-1 л.

Следует пить один напиток и не смешивать его с другими, считает психиатр-нарколог Андрей Иванов. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Указанные дозы не принесут особого вреда организму и при правильном употреблении (если пить постепенно, а не сразу) не дадут большой нагрузки.

Также специалист посоветовал не запивать алкоголь сладкой газировкой, поскольку это ускоряет всасываемость и усиливает постинтоксикационный синдром на следующий день. Спиртное не стоит закусывать конфетами, шоколадом или продуктами, богатыми глюкозой.

«Причина в том, что сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме. Продукты полураспада в таком случае задерживаются в организме и также усиливают похмелье», - поясняет Иванов.

В новогодние праздники в наркологических отделениях нередко бывает наплыв пациентов. Жители Пензенской области переоценивают свои возможности, и в итоге наступает отравление алкоголем.

Если человек просто немного увлекся спиртными напитками, врачи рекомендуют выспаться, отдохнуть, затем наладить водно-щелочной баланс чаем с лимоном или минеральной водой, съесть что-то легкое и выйти на час-полтора на улицу.

В более тяжелом случае необходимо вспомнить наиболее распространенный «ресторанный» прием: выпить стакан воды с десятью каплями нашатыря в ней. Этот способ считается самым быстрым, чтобы вывести человека из состояния острого алкогольного опьянения.