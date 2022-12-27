В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
2 часа назад

Рассчитана допустимая доза алкоголя в новогоднюю ночь

penzainform.ruиещё 1

Бесспорно, лучше встречать Новый год без спиртного. Однако для тех, кому трудно представить себе праздник без алкоголя, назвали допустимую дозу таких напитков.

Рассчитана допустимая доза алкоголя в новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, крепкого спиртного (40 градусов), например, коньяка, можно употребить не более 150 г, сухого вина или шампанского - 200-250 г, некрепкого пива - 0,5-1 л.

Следует пить один напиток и не смешивать его с другими, считает психиатр-нарколог Андрей Иванов. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Указанные дозы не принесут особого вреда организму и при правильном употреблении (если пить постепенно, а не сразу) не дадут большой нагрузки.

Также специалист посоветовал не запивать алкоголь сладкой газировкой, поскольку это ускоряет всасываемость и усиливает постинтоксикационный синдром на следующий день. Спиртное не стоит закусывать конфетами, шоколадом или продуктами, богатыми глюкозой.

«Причина в том, что сахар и алкоголь конкурируют в метаболизме. Продукты полураспада в таком случае задерживаются в организме и также усиливают похмелье», - поясняет Иванов.

В новогодние праздники в наркологических отделениях нередко бывает наплыв пациентов. Жители Пензенской области переоценивают свои возможности, и в итоге наступает отравление алкоголем.

Если человек просто немного увлекся спиртными напитками, врачи рекомендуют выспаться, отдохнуть, затем наладить водно-щелочной баланс чаем с лимоном или минеральной водой, съесть что-то легкое и выйти на час-полтора на улицу.

В более тяжелом случае необходимо вспомнить наиболее распространенный «ресторанный» прием: выпить стакан воды с десятью каплями нашатыря в ней. Этот способ считается самым быстрым, чтобы вывести человека из состояния острого алкогольного опьянения.

Другой метод - выпить много воды и пальцами нажать на корень языка, вызывая рвоту. Это помогает быстро избавить организм от спиртного.

Новый год 2023,Общество,Андрей Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители