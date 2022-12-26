Раскрыты популярные у россиян продукты для новогоднего стола

Специалисты сервиса экспресс-доставки «Пятерочка» проанализировали декабрьские заказы клиентов и раскрыли популярные у россиян продукты для новогоднего стола. Соответствующая информация поступила в распоряжение «Ленты.ру».

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В ходе исследования выяснилось, что чаще всего россияне покупают к празднику сладкую газированную воду. За первую половину декабря жители страны приобрели почти 300 тысяч литров напитков. При этом самыми востребованными стали торговые марки «Черноголовка», Cool Cola Zero и «Красная цена».

Помимо этого, лидерами по объему заказов оказались майонез и мандарины. По итогам предпраздничных продаж покупатели заказали 230 тысяч килограммов цитрусовых и 77 тысяч килограммов соуса.

Вдобавок отмечается, что москвичи в данный период отдавали предпочтение сельди, зеленому горошку в банках и крабовым палочкам. В то же время в Адыгее чаще всего покупали красную икру, в Воронежской области — кукурузу, а в Калининградской области — сладкие подарочные наборы.