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41 минуту назад

Россияне потратили на подготовку к Новому году почти два миллиарда рублей

Lenta.ru

Россияне в декабре сократили расходы на подготовку к Новому году на 17 процентов, потратив почти два миллиарда рублей (1,8 миллиарда). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ).

Россияне потратили на подготовку к Новому году 2 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Больше всего (на треть) снизились расходы на покупку елок и елочных игрушек. За две декады декабря россияне потратили на покупку елок и новогоднего декора около 675 миллионов рублей (меньше на 31 процент), на елочные игрушки — 290 миллионов рублей (минус 36 процентов). При этом на покупку свечей россияне направили в 3,2 раза больше денег, чем год назад.

На игристое вино, мандарины и красную икру они потратили 820 миллионов рублей. Опрос также показал, что россияне снизили траты на развлечения (66 процентов), на кафе и рестораны (59 процентов), а также на путешествия (57 процентов).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки за год выросла на 20 процентов и составила 2102 рубля. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году индекс Деда Мороза увеличится еще на 12 процентов, до 2356 рублей.

Новый год 2023,Банк ВТБ,
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