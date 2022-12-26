В Португалии связали самую большую в мире рождественскую елку

«Мы никогда не думали, что это будет настолько успешным. Сначала мы размышляли о небольшом дереве высотой 3- 4 метра, а затем, когда поняли, что в нем будет задействовано много людей, мы перешли к вязаной елке высотой 16 метров, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса», — прокомментировал координатор проекта.