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1 час назад

В Португалии связали самую большую в мире рождественскую елку

Газета.Ruиещё 1

В Португалии связали самую большую в мире рождественскую елку, пишет портал UPI. Ее высота составила 16 метров.

В Португалии связали самую большую в мире рождественскую елку
Фото: Associacao de Moradores Unidos da Apelacao/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Associacao de Moradores Unidos da Apelacao/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Авторами проекта стала группа жителей из Лиссабона. По словам создателей, первоначально их идея была направленна на то, чтобы найти занятие пожилым людям, просидевшим дома два года из-за пандемии коронавируса. Но вскоре проект расширился, и в нем приняли участие 70 человек в возрасте от 11 до 88 лет.

«Мы никогда не думали, что это будет настолько успешным. Сначала мы размышляли о небольшом дереве высотой 3- 4 метра, а затем, когда поняли, что в нем будет задействовано много людей, мы перешли к вязаной елке высотой 16 метров, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса», — прокомментировал координатор проекта.

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