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1 час назад

Названы 5 простых способов сделать новогодние блюда менее вредными

Вечерняя Москва

Врач – гастроэнтеролог Юлия Юнусова рассказала, как сделать новогодние блюда менее вредными.

Названы 5 простых способов сделать новогодние блюда менее вредными
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, при язвенной болезни стоит ограничить употребление алкоголя, жирной и острой пищи, так как это может спровоцировать выброс желчи, что негативно скажется на слизистой кишечника и способно вызвать диарею и боли.

Врач посоветовала не готовить для новогоднего стола салаты с майонезной заправкой или сократить их количество до минимума. Также нежелательны салаты с картофелем, копченым мясом и бобовыми. В оливье лучше заменить колбасу на курицу или нежирную говядину. Классический майонез также можно заменить нежирным.

Обязательно стоит добавить к новогоднему столу свежую зелень. Полезны для ЖКТ листовая горчица, рукола, римский салат, кресс-салат

Также к столу можно добавить низкокалорийные, богатые витаминами, антиоксидантами и клетчаткой блюда из тыквы, моркови, свеклы, кабачков, репы, дайкона, капусты и артишоков. Заправить же пищу можно растительными маслами, добавив в них тыквенные семечки и орехи, содержащие эссенциальные фосфолипиды и жирорастворимые витамины-антиоксиданты А и Е, передает Life.ru.

До этого диетолог Маргарита Королева посоветовала подготовить свой организм к новогоднему застолью с помощью ферментов и сорбентов, а также обильно пить воду. Но самое главное - не голодать перед новогодним застольем: можно, например, поужинать часов в 9 вечера, передает Царьград.

Что можно и чего нельзя готовить в год Кролика, а также рецепты праздничных блюд от шеф-поваров — в материале «Вечерней Москвы».

Новый год 2023,Маргарита Королева,
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