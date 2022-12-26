Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки резко подорожало

Стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки увеличилась на 20%. Так, средняя цена этой услуги в России за последние пять лет выросла в два раза, и теперь составляет 2 102 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Tinkoff Data.

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Согласно результатам исследования, в 2018 году услуги поздравления от Деда Мороза и Снегурочки обходились заказчикам в среднем 1 043 рубля. В 2019 году – 1 063 рубля. В 2020 году поздравление уже стоило 1 600 рублей, а в 2021 году – 1 755 рублей.

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На данный момент, больше всего стоимость выросла в Красноярске – на 33 % – с 1 702 рублей до 2 260 рублей. В Москве поздравление стало самым дорогим. Оно выросло на 28%, его средняя стоимость составляет 2 815 рублей, отмечают в исследовании.

В Санкт-Петербурге такая услуга подорожала на 17%, в Самаре – на 21%, в Екатеринбурге – на 18%, в Ростове-на-Дону и Новосибирске – на 13 и 10%. В Уфе, Казани и Перми – на 5%. Аналитики отметили, что значительнее всего цены упали в Челябинске – на 9%, Нижнем Новгороде – на 7%, Омске – 6%.

Исследователи отметили, что резкий рост цен на услуги поздравления от Деда Мороза и Снегурочки связан с тем, что в этом году больше жителей России будут отмечать праздник дома. В 2022 году из 1 600 опрошенных 80% отметили вариант встречи Нового года дома, а в 2021 году – 76% респондентов.

Согласно исследованию, цена на данную услугу продолжит расти в 2023 году. Средняя стоимость вырастет до 2 356 рублей.

Ранее в интернете зафиксировали все больше запросов на аренду или покупку костюмов Деда Мороза и Снегурочки, лисичек, зайцев, героев мультфильмов и сказок. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитиков сервисов "Авито товары" и "Авито услуги".