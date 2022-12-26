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1 час назад

Диетолог рассказала, как выбрать красную рыбу для новогоднего стола

Москва24

Диетолог Елена Соломатина в преддверии празднования Нового года дала несколько советов о том, как выбрать красную рыбу. Об этом сообщает News.ru.

Россиянам дали советы по выбору красной рыбы для новогоднего стола
Фото:  depositphotos/Implementar depositphotos/Implementar

Специалист напомнила о полезности этого продукта, подчеркнув, что в нем содержатся:

витамин A;

витамин D;

омега-3;

фосфор;

белок.

Однако, по словам Соломатиной, некоторые производители могут подкрашивать рыбу, из-за чего она быстро начинает терять свою полезность.

"Рыба такого плана выращивается в аквариумах на искусственной ферме, нарушается вся пищевая цепочка. Ее кормят комбикормом. Дикая рыба сильно отличается о той, которая сейчас есть на прилавках магазинов, плюс в составе имеются консерванты, большое количество соли", – объяснила она.

Эксперт рекомендовала россиянам покупать на новогодний стол только рыбу известных брендов, предварительно ознакомившись с составом продукта. Лучше выбрать рыбу, где будет меньше всего консервантов и соли, добавила она.

Соломатина также предупредила, что красную рыбу не стоит употреблять людям с гипертонией или страдающих от болезней лимфатической системы.

Ранее россиянам рассказали, как отличить настоящую красную икру от имитированной. В Роскачестве рекомендовали обратить внимание на наличие в икринках "глазка", который является зародышем, плавающим под оболочкой в белково-живорой эмульсии.

Эксперты также подчеркнули, что следует смотреть на форму самих икринок. В имитированной икре они могут быть овальными, сдвоенными или деформированными, поскольку при изготовлении не соблюдаются технологии. Кроме того, у искусственной икры может быть неестественно сильно красный или желтый цвет.

Новый год 2023,Общество,Елена Соломатина,
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