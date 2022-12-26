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37 минут назад

Россиянам рассказали, когда лучше всего начать новогоднее застолье

Секрет Фирмы

Близится главная ночь года, а это значит, что россияне уже закупаются продуктами для праздничного стола. Многие в этот вечер отойдут от законов правильного питания и позволят себе расслабиться: салатики с майонезом, колбасная нарезка, бутерброды с икрой — и всё это ночью. Насколько такие вольности вредны для здоровья, рассказал консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-диетолог Александр Андреев.

Россиянам рассказали, когда лучше всего начать новогоднее застолье
Фото: UnsplashUnsplash

По словам специалиста, единичное нарушение режима питания здоровью сильно не повредит. Даже если вы поедите поздним вечером — ничего страшного не случится. Правда, в остальные дни врач всё-таки призывает ужинать не позже чем за три часа до сна. За это время желудок успевает переварить пищу.

Ещё эксперт посоветовал добавлять в салаты поменьше майонеза или вообще сделать выбор в пользу растительного масла, если оно подходит в качестве заправки. Иначе есть риск в новогоднюю ночь промучиться от изжоги или тяжести в желудке. Как основное блюдо врач посоветовал запечь курицу — и вкусно, и полезно.

Даже если у взрослых желудок уже привык к праздничным деликатесам — жирным салатам, жареной курице или ещё каким-то вредностям, то с детьми нужно быть осторожнее.

Новый год 2023,Александр Андреев,
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