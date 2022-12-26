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1 час назад

Назван средний чек на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2022 году

Мослентаиещё 1

Средний чек на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2022 году составил 7,6 тысячи рублей, говорится в исследовании маркетплейса YouDo.com. Данные аналитиков есть в распоряжении «Мосленты».

Назван средний чек на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2022 году
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»Софья Сандурская / Агентство «Москва»

В прошлом году россияне были готовы потратить на праздничных аниматоров 8,3 тысячи рублей. При этом в 2022 году пользователи сети стали на 17 процентов чаще интересоваться услугами Дедов Морозов. Кроме того, вырос спрос на англоговорящих новогодних волшебников — чаще всего их приглашают на праздники с детьми. Услуги Деда Мороза, владеющего иностранным языком, обходятся примерно на 10 процентов дороже.

«Чаще всего для семейных поздравлений требуется костюм, хорошее настроение, умение правильно вручать подарки, появляться внезапно и развлекательная программа. Для корпоративных заказов также требуется, чтобы у исполнителя была оформлена самозанятость», — перечислили в YouDo.com наиболее частые требования к аниматорам.

Ранее cтало известно, что средняя стоимость заказа Деда Мороза и Снегурочки в столице составляет 2,5 тысячи рублей за час. При этом по России такая услуга обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей за час.

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