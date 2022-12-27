Россияне назвали самые новогодние книги

В топ-3 праздничных произведений, по мнению россиян, вошли произведения «Щелкунчик и Мышиный король» сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана и «Двенадцать месяцев» поэта Самуила Маршака, а также повесть «Ночь перед Рождеством» прозаика Николая Гоголя. В пятерку также попали сага писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере и повесть Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино».