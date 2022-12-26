Перечислены главные опасности новогодних украшений

«Сухая елка при случайном попадании на нее искры загорается легче и горит быстрее, чем даже газета. Чтобы снизить вероятность возгорания, следует обрезать ствол дерева перед тем, как поставить в воду, и ежедневно его поливать. Проверить, достаточно ли свежая и увлажненная елка, можно, согнув иголку — у увлажненной елки они будут легко сгибаться. И они не должны осыпаться», — заявила врач.