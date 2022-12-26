Россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

"По предварительным расчетам, на 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. В Красноярском крае, Омской, Новосибирской областях температура будет на 4-5 градусов ниже нормы. В Тюменской области также температура ожидается ниже нормы на 8-10 градусов, то есть будет суровая погода по их меркам. В Якутии в новогоднюю ночь температура ожидается примерно на 4-5 градусов выше нормы", - сказал он.