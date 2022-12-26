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1 час назад

Историк моды перечислил варианты нарядов для встречи Нового года

Мослента

Различные варианты нарядов на любой вкус для встречи Нового года перечислил знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев, сообщает «Мослента».

Историк моды перечислил варианты нарядов для встречи Нового года
Фото: UnsplashUnsplash

Например, по его словам, можно выбрать наряд в морской тематике — платье с подолом, напоминающим хвост русалки, варианты с пайетками, перьями, бахромой и стеклярусом.

Васильев добавил, что для праздника подойдет и оверсайз свитер.

«Не ставьте себе рамки, нет принципиальных правил для создания образов в этот день. В первую очередь вы одеваетесь для себя, и важно, чтобы вы чувствовали себя на высоте», — объяснил он.

А вот к украшениям историк моды порекомендовал относиться серьезнее. Он советует надеть на Новый год что-то редкое, дорогое.

Ранее советы по выбору наряда для встречи Нового года дал женщинам фешен-эксперт Владислав Лисовец.

Новый год 2023,Александр Васильев,
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