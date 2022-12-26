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1 час назад

Россиян ждут новогодние каникулы в девять дней

ТАСС

Новогодние каникулы в 2023 году продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января, следующие длинные выходные ожидаются в феврале, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства РФ.

Россиян ждут новогодние каникулы в девять дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новогодние праздники в этом году начнутся в субботу, 31 декабря, и продлятся до 8 января.

1 и 8 января в 2023 году выпадают на воскресенье и совпадут с нерабочими праздничными днями. Поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.

После новогодних каникул ближайшие длинные выходные россиян ожидают с 23 по 26 февраля.

Новый год 2023,Общество,Правительство РФ,
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