Россиян ждут новогодние каникулы в девять дней

Новогодние каникулы в 2023 году продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января, следующие длинные выходные ожидаются в феврале, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства РФ.

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Новогодние праздники в этом году начнутся в субботу, 31 декабря, и продлятся до 8 января.

1 и 8 января в 2023 году выпадают на воскресенье и совпадут с нерабочими праздничными днями. Поэтому их перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно.