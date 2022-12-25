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25 минут назад

Названо количество отправленных Деду Морозу писем

Lenta.ruиещё 1

С помощью специальных почтовых ящиков для писем Деду Морозу россияне уже отправили более 20 тысяч конвертов. Такое количество назвали в пресс-службе «Почты России», пишет RT.

Названо количество отправленных Деду Морозу писем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каждое письмо, адресованное Деду Морозу, доставляется, даже если его опустили в обычный почтовый ящик или заполнили данные неправильно, заявили в пресс-службе. Также уточняется, что в этом году ожидается на 40 тысяч писем больше.

Отмечается, что в канун Нового года сильно растет нагрузка на сотрудников почтового отделения в Великом Устюге, которое обслуживает резиденцию Деда Мороза. Сортировка писем занимает большую часть рабочего дня. Количество посланий год от года существенно не меняется, уточнили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин во время посещения Дома молодежи и «Елки желаний» в Манеже заявил, что «все нормальные люди должны верить в Деда Мороза».

Новый год 2023,Владимир Путин,Почта России,
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