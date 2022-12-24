Упряжка Санта-Клауса пролетела над Москвой

Упряжка волшебных оленей Санта-Клауса пролетела над большей частью России, в том числе и над Москвой. Об этом в субботу сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое уже 67 лет наблюдает за перемещением зимнего волшебника в ночь перед Рождеством (по григорианскому календарю отмечается 25 декабря).

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Санта-Клаус пролетел над Москвой", - говорится в специальном сообщении ведомства на сайте, где в режиме реального времени североамериканские военные следят за рождественским путешествием Санты.

Видео дня

Ранее радары НОРАД фиксировали появление волшебных саней на Курильских островах, в городах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья, а также в Австралии, Японии, Китае, Казахстане, Индии, странах Африки и Ближнего Востока. На данный момент Санта раздал уже почти 3 млрд подарков.

НОРАД каждый год начинает отслеживать перемещения Санта-Клауса и его упряжки по миру ночью 24 декабря. В 2022 году североамериканские военные приступили к своей рождественской миссии в 04:00 (12:00 мск) 24 декабря по времени восточного побережья Канады и США.

Эта рождественская традиция зародилась в США в 1955 году, когда в рекламном объявлении торговой фирмы "Санта хотлайн" ("Горячая линия Санта-Клауса") была допущена опечатка в номере телефона, по которому детям предлагалось высказать свои заветные желания. По иронии судьбы это оказался номер начальника оперативного управления противовоздушной обороны континентальной части страны - предшественницы НОРАД - полковника Гэрри Шаупа. Не растерявшись, он стал объяснять ребятам, что военные выполняют функции авиадиспетчера Санта-Клауса, чтобы тот не заблудился в небе. С тех пор система контроля за полетами самолетов и пусками ракет на планете и в околоземном пространстве стала верным помощником Санты.

Как утверждают в НОРАД, за передвижениями Санта-Клауса следят 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах Канады и США, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками: считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа - вожака оленьей упряжки Санты. Специальные цифровые фото- и видеокамеры НОРАД, установленные по всему миру, фиксируют местонахождение Санта-Клауса в течение всего путешествия.