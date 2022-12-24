Санта-Клаус пролетел над Россией

Санта-Клаус пролетел над территорией России в рамках своего 67-го рождественского путешествия по миру. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на проект объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

Отмечается, что запряженные оленями сани Санты пролетели над Комсомольском-на-Амуре (Хабаровский край) примерно в 16:00 мск.

Во время своего полета добрый волшебник «раздает» подарки. По состоянию на 17:01 мск он успел направить их 991 млн раз.

Напомним, что проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году. С тех пор база ВВС в Колорадо каждый год становится центром слежения за рождественским путешествием волшебника.