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49 минут назад

Санта-Клаус пролетел над Россией

Илья Родин

Санта-Клаус пролетел над территорией России в рамках своего 67-го рождественского путешествия по миру. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на проект объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).

Санта-Клаус пролетел над Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что запряженные оленями сани Санты пролетели над Комсомольском-на-Амуре (Хабаровский край) примерно в 16:00 мск.

Во время своего полета добрый волшебник «раздает» подарки. По состоянию на 17:01 мск он успел направить их 991 млн раз.

Напомним, что проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году. С тех пор база ВВС в Колорадо каждый год становится центром слежения за рождественским путешествием волшебника.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз также отправился в путешествие по России. В дороге он пользуется как «классическими» средствами передвижения, так и нестандартными. В частности, в Белгород он прибыл на БТР.

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