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1 час назад

Россиянам рассказали, какие опасности грозят детям на новогодних праздниках

Секрет Фирмы

Новогодние праздники ждут не только взрослые, чтобы отдохнуть и побыть с семьёй, но и дети. Им будет чем заняться и дома, и на улице — можно разбирать подарки от Деда Мороза, есть сладости или же кататься с горки на ватрушке. Правда, не все эти занятия такие безобидные. О том, какие неприятности могут случиться с детьми и как уберечь детей, рассказали врачи клиники Педиатрического университета в Петербурге.

Россиянам перечислили грозящие детям опасности на новогодних праздниках
Фото: Christian BowenChristian Bowen

Одна из очевидных опасностей — переедание. По словам замглавврача по педиатрии, заведующая кафедрой педиатрии им. академика А. Ф. Тура Марии Ревновой, на праздниках детей часто перекармливают. Салатики с майонезом и сладости в безразмерном количестве легко не обходятся — могут возникнуть или обостриться проблемы с ЖКТ или появиться аллергия.

Кроме того, на праздниках не обходится без травм из-за пиротехники. Микрохирург больницы Юрий Махин призвал родителей следить, чтобы дети сами салюты не запускали и правильно обращались с петардами, если уж им доверили её запустить. Он объяснил, что такие раны очень опасны и сопровождаются оскольчатыми переломами и массивными кровопотерям — для операции нужен специальный инструментарий.

На новогодние праздники дети чаще страдают от обычных бытовых травм, вроде удара от пробки от шампанского. По словам офтальмолога Наталии Садовниковой, выстрел пробкой в глаз вызывает серьёзное повреждение структуры глаза и разрыв тканей. Всё-таки пробка вылетает со скоростью аж 40 км/ч.

Частая история — травмы на горках. Особенно в зоне риска любители катания на ватрушке головой вперёд. В этом случае можно получить перелом нижней стенки глазницы.

Ну и напоследок врачи напомнили, чтогрипп и ОРВИ на праздники никто не отменял, поэтому в местах массовых скоплений людей нужно надевать маску.

Впрочем, взрослые тоже от таких неприятностей не застрахованы. Правда, они ещё и перепить алкоголя могут. О том, как такого не допустить, «Секрет» рассказал тут .

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