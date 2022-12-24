Эксперт рассказал, как выбрать гирлянду к новому году. Покупать гирлянды следует в специализированных магазинах электротоваров либо в крупных сетевых магазинах - это гарант того, что вы купите проверенный и качественный товар, советуют эксперты. На что обращать внимание при выборе гирлянд, «Авторадио» рассказал директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин:
«Я бы рекомендовал выбирать гирлянды, которые сделаны на базе светодиодных излучателей, а не ламп накаливания. Они более безопасны, более экономичны, ну и, в общем-то более интересными эффектами зрительными обладают. Также следует обращать внимание на степень защиты данных изделий. Я бы рекомендовал выбирать те, которые предназначены для использования вне помещений, потому что они обладают более высокой степенью защиты. То есть, если на это изделие будет попадать дождь или снег, это не вызовет критических утечек тока. И их также можно использовать и внутри помещений. Соответственно, минимальная степень защиты должна быть не ниже IP 44».
Для комнатных гирлянд необходимый уровень защиты - IP 22.