Эксперт рассказал, как выбрать гирлянду к новому году

«Я бы рекомендовал выбирать гирлянды, которые сделаны на базе светодиодных излучателей, а не ламп накаливания. Они более безопасны, более экономичны, ну и, в общем-то более интересными эффектами зрительными обладают. Также следует обращать внимание на степень защиты данных изделий. Я бы рекомендовал выбирать те, которые предназначены для использования вне помещений, потому что они обладают более высокой степенью защиты. То есть, если на это изделие будет попадать дождь или снег, это не вызовет критических утечек тока. И их также можно использовать и внутри помещений. Соответственно, минимальная степень защиты должна быть не ниже IP 44».