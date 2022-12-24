Стало известно о подорожании услуг Деда Мороза и Снегурочки

«В прошлом году ближе к новогодней ночи выезд Деда Мороза и Снегурочки оценивался в среднем по России в пять тысяч рублей, а в саму новогоднюю ночь — уже примерно в десять тысяч рублей. В этом году цены выросли на десять процентов и по всем базовым программам, и по более дорогим», — сообщила она.