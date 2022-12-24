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2 часа назад

Астролог рассказала о ритуалах, которые нужно сделать до Нового года

Москва24

В канун Нового года важно почистить энергию дома и подготовиться к загадыванию желаний. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог Анастасия Турунцева.

Астролог рассказала о ритуалах, которые нужно сделать до Нового года
Фото: depositphotos/logoffdepositphotos/logoff

По ее словам, в этом году больше всего шансов сбыться у желаний, загаданных после восхода солнца 1 января. Определить это помогает раздел астрологии для выбора благоприятных дат, пояснила эксперт.

Подумайте, чего больше всего хотите, и запишите на листе бумаги. Выбирайте краткосрочные мечты и цели, которые могут осуществиться в течение года, посоветовала астролог.

"Зарядите свою мечту эмоциями: ощутите, что будете испытывать, когда она исполнится. Всем телом прочувствуйте удовлетворение и радость", – подчеркнула эксперт.

Продумайте, как исполнить свою мечту, после чего составьте пошаговый порядок действий на ближайшие три месяца. Например, если хотите открыть бизнес, запланируйте поиск помещения, персонала и так далее, объяснила Турунцева.

"Если на исполнение желания нужны деньги, посчитайте и распишите, сколько будете на это откладывать. Поищите способы увеличить доход и обозначьте по пунктам, что вам предстоит для этого сделать", – продолжила эксперт.

При планировании, как исполнить желание, подключается энергия действия. Кроме того, вам помогает сила удачно подобранного дня, обратила внимание Турунцева. Кроме того, желания быстрее сбываются у тех, кто гармонизирует энергию пространства, в котором живет, добавила она. Помогают в этом правила Васту – индуистского знания об организации жилища.

Например, если девушка в постоянном стрессе, ей надо расслабиться и навести порядок на юго-востоке и северо-западе жилища, так как эти области в доме считаются женской осью, заключила Турунцева.

Ранее нумеролог Татьяна Федышева рассказала, что воплотить мечту можно с помощью техники 21 числа. Для этого надо взять чистую тетрадь и 21 раз записать на первом листе свое желание. Повторять это действие следует в течение 21 дня.

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