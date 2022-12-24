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41 минуту назад

Россиянам дали советы по борьбе с предновогодним стрессом

Lenta.ru

Клинический психолог, когнитивно-поведенческий психолог центра здоровья Verba Mayr Юлия Рязанова рассказала, как можно справиться со стрессом, возникающим на фоне предновогодней суеты. Своими советами она поделилась в интервью с изданием «Газета.Ru».

Россиянам дали советы по борьбе с предновогодним стрессом
Фото: ТАССТАСС

Специалист отметила, что существует риск развития тревожного расстройства, если человек находится в стрессе на протяжении долгого времени. Кроме того, указала она, длительные переживания способны привести к эмоциональным качелям, когда у человека происходят перепады настроения. Если эта смена настроения является слишком контрастной, когда в один момент человек ощущает подавленность, а затем начинает испытывать эйфорию, то это является тревожным звоночком, предупредила Рязанова.

В таких случаях она порекомендовала соблюдать несколько правил. «Иногда необходимо устраивать информационный детокс. То есть просто отключиться на несколько дней от просмотра тревожных новостей, что позволит вернуть чувства и мысли под контроль», — посоветовала психолог.

Помимо этого можно также попробовать упражнение под названием СТОП: для начала необходимо замереть на несколько секунд, после этого нужно сделать глубокий вдох и выдох, дальше человек должен описать ситуацию, а затем продолжить действие рационально.

Кроме того, справиться со стрессом поможет простая прогулка, любимая музыка, чтение легкой книги и дыхательные практики, подытожила Рязанова.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что отсутствие желания праздновать Новый год может быть вызвано проблемами со здоровьем. В частности, это может быть связано с эндокринными нарушениями.

Новый год 2023,Наталья Наумова,
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