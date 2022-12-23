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53 минуты назад

Названы самые неэкологичные новогодние игрушки

Российская Газета

Бенгальские огни являются самой неэкологичной новогодней игрушкой, так как они не подлежат утилизации. Далее по негативному влиянию на окружающую среду находится и петарды и фейерверки. Об этом рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Названы самые неэкологичные новогодние игрушки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты проанализировали состав популярных новогодних товаров, представленных на маркетплейсах в канун праздников и пользующихся наибольшей популярностью.

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"Первое место заняли бенгальские огни, которые не подлежат утилизации из-за химического состава изделий. На местах со второго по пятое расположились петарды, хлопушки, декоративный снег и мишура с дождиком, соответственно. Чтобы встретить новый год экологично, лучше отказаться от этих изделий", - рассказали в РЭО.

Эти товары отправятся на полигоны и будут разлагаться десятки лет, их невозможно отобрать на сортировочной ленте для дальнейшей утилизации, рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

"Например, декоративный снег. Производители гордо заявляют о своем товаре: "изготовлен исключительно из первичного полимерного сырья". Такую фракцию невозможно собрать и отправить на переработку после праздника. Более того, микрочастицы пластика после попадания на свалку будут доставлять уже не радость, а вред - окружающей среде, воде, микроорганизмам", - отметил Буцаев.

В РЭО отметили, что пиротехника может быть правильно утилизирована. После разрыва всех зарядов необходимо осмотреть территорию и собрать пироэлементы: как неразорвавшиеся, так и разорвавшиеся.

"Если у пиротехнического изделия фитиль прогорел или погас, а снаряд остался целым, осмотреть изделие можно только через 10 минут, когда будет уверенность, что фитиль не тлеет, а значит, не взорвется. Если заряд не разорвался и загорелся, его нужно потушить согласно правилам пожарной безопасности",- отметили в операторе.

Наполнитель в хлопушках состоит из цветной бумаги, металлической фольги, которые можно переработать, но сделать это не получится из-за невозможности собрать достаточную партию таких мелких деталей, отменили в РЭО.

То же касается и декоративного снега, который производится из поливинилхлорида (ПВХ). Это токсичный и горючий материал, поэтому к неэкологичности прибавляется пожароопасность. И завершают список из топ-5 худших новогодних игрушек и украшений мишура с дождиком. Эти товары могут быть сделаны из различных материалов, как из фольги, так и полимерных материалов, например, лавсана. Они также могут быть многокомпонентными, что мешает правильной утилизации.

"Как правило, новогодние игрушки не подлежат утилизации, ежегодно десятки тонн отходов отправляются после праздников на свалки. Поэтому РЭО в очередной раз призывает отдавать предпочтение качественным товарам, которые можно использовать многократно", - отметили в пресс-службе.

Новый год 2023,Общество,Денис Буцаев,
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