Названы самые неэкологичные новогодние игрушки

Бенгальские огни являются самой неэкологичной новогодней игрушкой, так как они не подлежат утилизации. Далее по негативному влиянию на окружающую среду находится и петарды и фейерверки. Об этом рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

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Специалисты проанализировали состав популярных новогодних товаров, представленных на маркетплейсах в канун праздников и пользующихся наибольшей популярностью.

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"Первое место заняли бенгальские огни, которые не подлежат утилизации из-за химического состава изделий. На местах со второго по пятое расположились петарды, хлопушки, декоративный снег и мишура с дождиком, соответственно. Чтобы встретить новый год экологично, лучше отказаться от этих изделий", - рассказали в РЭО.

Эти товары отправятся на полигоны и будут разлагаться десятки лет, их невозможно отобрать на сортировочной ленте для дальнейшей утилизации, рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

"Например, декоративный снег. Производители гордо заявляют о своем товаре: "изготовлен исключительно из первичного полимерного сырья". Такую фракцию невозможно собрать и отправить на переработку после праздника. Более того, микрочастицы пластика после попадания на свалку будут доставлять уже не радость, а вред - окружающей среде, воде, микроорганизмам", - отметил Буцаев.

В РЭО отметили, что пиротехника может быть правильно утилизирована. После разрыва всех зарядов необходимо осмотреть территорию и собрать пироэлементы: как неразорвавшиеся, так и разорвавшиеся.

"Если у пиротехнического изделия фитиль прогорел или погас, а снаряд остался целым, осмотреть изделие можно только через 10 минут, когда будет уверенность, что фитиль не тлеет, а значит, не взорвется. Если заряд не разорвался и загорелся, его нужно потушить согласно правилам пожарной безопасности",- отметили в операторе.

Наполнитель в хлопушках состоит из цветной бумаги, металлической фольги, которые можно переработать, но сделать это не получится из-за невозможности собрать достаточную партию таких мелких деталей, отменили в РЭО.

То же касается и декоративного снега, который производится из поливинилхлорида (ПВХ). Это токсичный и горючий материал, поэтому к неэкологичности прибавляется пожароопасность. И завершают список из топ-5 худших новогодних игрушек и украшений мишура с дождиком. Эти товары могут быть сделаны из различных материалов, как из фольги, так и полимерных материалов, например, лавсана. Они также могут быть многокомпонентными, что мешает правильной утилизации.